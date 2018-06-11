"Динамо" оштрафовали на полмиллиона и матчем без зрителей

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Понедельник, 11 июня 2018, 16:57

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола оштрафовал футбольные клубы киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" за недисциплинированное поведение болельщиков.

Об этом сообщает 11 июня официальный сайт ФФУ.

Отмечается, что КДК ФФУ изучил материалы дела о поведении болельщиков во время матча 32 тура Премьер-лиги, который состоялся 19 мая 2018 года на стадионе "Динамо" им. Лобановского.

По итогам рассмотрения дела приняты следующие решения:

Киевское "Динамо" за недисциплинированное поведение болельщиков оштрафовали на 0,5 миллиона гривен. Также следующий домашний матч в Премьер-лиге команда проведет без зрителей.

Донецкий клуб будет оштрафован на 150 тысяч гривен. "Шахтеру" также запретили осуществлять организованный выезд болельщиков на следующий матч Премьер-лиги, в котором дончане будут принимать участие в качестве гостя.

Как сообщалось, 19 мая во время матча чемпионата Украины между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) фаны "Динамо" применили файеры и петарды.

"Динамовцы" тогда со счетом 2:1 обыграли "горняков".

В то же время "Шахтер" стал чемпионом Украины сезона 2017/18 еще в 31 туре, обыграв "Верес".

Кроме этого 9 мая дончане завоевали и Кубок Украины по футболу сезона 2017/18.

Украинская правда
Темы: футбол
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