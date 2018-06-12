Ситник: Не поділяю ейфорії, закон про Антикорупційний суд - це ще не перемога

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сподівається, що президент Петро Порошенко вже найближчим часом подасть технічний законопроект, який дозволить Антикорупційному суду повноцінно запрацювати.

Про це він сказав журналістам у вівторок, відповідаючи на запитання на брифінгу.

"Давайте будемо відвертими: результат, який буде сприйнятий і суспільством і міжнародними партнерами, це не закон про Антикорупційний суд, не його створення, а ті вироки, які він виноситиме. Тоді можна буде робити висновки, що цей проект дійсно вдався, суд запрацював, результат є", – сказав Ситник.

"Тому я не розділяю тієї ейфорії, яка лунає з телеефірів і т.д., що це – перемога. Це – перший крок, і не найважчий, щоб ця незалежна судова інституція була запущена. Тому я сподіваюсь. що цей закон буде найближчим часом", – зазначив він.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав документ 9 червня.

11 червня президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд.

Його ухвалення домагалися як українські активісти, так і міжнародні інституції.

Як повідомляв нардеп Мустафа Найєм, для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, ухваленого закону 7440 замало.

За його словами, Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко.

Він має визначити механізм створення такого суду.