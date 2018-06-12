Сытник: Не разделяю эйфории, закон об Антикоррупционном суде - это еще не победа

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеется, что президент Петр Порошенко уже в ближайшее время подаст технический законопроект, который позволит Антикоррупционному суду полноценно заработать.



Об этом он сказал журналистам во вторник, отвечая на вопросы на брифинге.



"Давайте будем откровенны: результат, который будет воспринят и обществом и международными партнерами, это не закон об Антикоррупционном суде, не его создание, а те приговоры, которые он будет выносить. Тогда можно будет делать выводы, что этот проект действительно удался, суд заработал, результат есть", – сказал Сытник.



"Поэтому я не разделяю той эйфории, которая звучит с телеэфиров и т.д., что это – победа. Это – первый шаг, и не самый трудный, чтобы эта независимая судебная организация была запущена. Поэтому я надеюсь, что этот закон будет в ближайшее время", – отметил он.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде 7 июня.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал документ 9 июня.

11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Его принятие добивались как украинские активисты, так и международные институты.

Как сообщал нардеп Мустафа Найем, для того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал функционировать, принятого закона 7440 мало.

По его словам, Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен представить президент Порошенко.

Он должен определить механизм создания такого суда.