У НАБУ не бояться аудиторів – Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що Верховна Рада заполітизувала питання аудиту НАБУ, і розглядала його як можливість розправи над бюро.

Про це він сказав під час брифінгу 12 червня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Історія з аудитором була заполітизована і затягнулася. Це неправильно, що ми вже працюємо три роки і жодного разу не проводився аудит. Звичайно, в парламенті більшість розглядала це як можливість розправи над НАБУ, над його керівництвом, тому шукали особу, яка б написала негативний висновок", - сказав Ситник.

"Ми неодноразово говорили про те, що аудиту не боїмося. Приходьте – дивіться… Я думаю, що третій аудитор з’явиться найближчим часом і розпочнеться ця процедура", - додав він.

7 червня Верховна Рада обрала аудитором Національного антикорупційного бюро від парламенту правознавця Володимира Василенка.

Василенко встиг попрацювати суддею в міжнародному суді ООН та представником України в Раді ООН з прав людини. Він виявився батьком члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Василенка.

Нагадаємо, за два роки тільки Кабмін спромігся обрати свого аудитора. У травні 2017 року уряд обрав на це місце Михайла Буроменського, який до цього встиг побути суддею Європейського суду з прав людини та головою делегації України в Групі держав проти корупції (GRECO).

Відповідно до закону про НАБУ, президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

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