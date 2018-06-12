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В НАБУ не боятся аудиторов – Сытник

Вторник, 12 июня 2018, 10:49

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что Верховная Рада заполитизировала вопросы аудита НАБУ, и рассматривала его как возможность расправы над бюро.

Об этом он сказал во время брифинга 12 июня, отвечая на вопросы журналистов.

"История с аудитором была политизирована и затянулась. Это неправильно, что мы уже работаем три года и ни разу не проводился аудит. Конечно, в парламенте большинство рассматривала это как возможность расправы над НАБУ, за его руководством, поэтому искали человека, который бы написал отрицательный вывод", - сказал Сытник.

"Мы неоднократно говорили о том, что аудита не боимся. Приходите - смотрите ... Я думаю, что третий аудитор появится в ближайшее время и начнется эта процедура", - добавил он.

7 июня Верховная Рада избрала аудитором Национального антикоррупционного бюро от парламента правоведа Владимира Василенко.

Василенко успел поработать судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека. Он оказался отцом члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко.

Напомним, за два года только Кабмин смог избрать своего аудитора. В мае 2017 года правительство выбрало на это место Михаила Буроменского, который до этого успел побыть судьей Европейского суда по правам человека и главой делегации Украины в Группе государств против коррупции (GRECO).

Согласно закону о НАБУ, президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

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Алена Мазуренко, УП
Темы: СытникНАБУВерховная Рада
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