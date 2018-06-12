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НАЗК поскаржилось до суду на декларації Бочковського та ще 6 посадовців

Вівторок, 12 червня 2018, 15:26

Національне агентства з питань запобігання корупції направило до суду 7 адміністративних протоколів через несвоєчасне подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в них.

Про це повідомляється на сайті Нацагенства.

"Складено два протоколи стосовно Сергія Бочковського (екс-голова ДСНС – УП)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Бочковський відзвітувався за 2016 та 2017 роки лише у травні цього року після отримання від НАЗК повідомлення про неподання ним декларацій.

"Також після отримання повідомлення від Національного агентства подали у 2018 році декларації за 2016 рік депутати Обухівської районної ради Київської області Микола Волосатов та Олександр Кровкін", – пояснюють у відомстві.

Крім того, протокол про адмінпорушення склали на директора Департаменту економіки та інвестицій КМДА Василя Яструбинського. Він, за ствердженнями НАЗК, припинив службу на посаді і несвоєчасно відзвітував за період, не охоплений попередніми деклараціями.

Екс-працівниця міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Марія Ващук та екс-чиновниця міністерства фінансів Вікторія Панкратьєва, за словами Нацагенства, не повідомили належним чином про суттєві зміни у майновому стані.

"Марія Ващук не подала повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з отриманням при звільненні доходу у сумі, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а Вікторія Панкратьєва не подала таке повідомлення, придбавши автомобіль", – уточнили у відомстві.

Керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького затримали на засіданні уряду у прямому ефірі 25 березня 2015 року.

26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У МВС повідомили, що поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді.

Раніше повідомлялось, що НАЗК не встигло перевірити декларації Порошенка та інших ТОП-чиновників і продовжило термін перевірки.

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїНАЗК
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