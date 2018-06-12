Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК пожаловалось в суд на декларации Бочковского и еще 6 чиновников

Вторник, 12 июня 2018, 15:26

Национальное агентства по предупреждению коррупции направило в суд 7 административных протоколов за несвоевременное представление деклараций и сообщение о существенных изменениях в них.

Об этом сообщается на сайте Нацагентства.

"Составлены два протокола в отношении Сергея Бочковского (экс-глава ДСНС – УП)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Бочковский отчитался за 2016 и 2017 годы только в мае этого года после получения от НАПК сообщения о неподачи им деклараций.

"Также после получения уведомления от Национального агентства подали в 2018 году декларации за 2016 депутаты Обуховского районного совета Киевской области Николай Волосатов и Александр Кровкин", – объясняют в ведомстве.

Кроме того, протокол об админнарушении составили на директора Департамента экономики и инвестиций КГГА Василия Яструбинского. Он, по утверждениям НАПК, прекратил службу в должности и несвоевременно отчитался за период, неохваченный предыдущими декларациями.

Экс-сотрудница министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мария Ващук и экс-чиновница министерства финансов Виктория Панкратьева, по словам Нацагентства, не уведомили должным образом о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"Мария Ващук не представила сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением при увольнении дохода в сумме, превышающей 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а Виктория Панкратьева не представила такое сообщение, приобретя автомобиль", – уточнили в ведомстве.

Руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали на заседании правительства в прямом эфире 25 марта 2015 года.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева отменил увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В МВД сообщили, что возобновление Бочковского на должности обжаловали в суде.

Ранее сообщалось, что НАПК не успело проверить декларации Порошенко и других ТОП-чиновников и продлило срок проверки.

Темы: декларацииНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
Все новости...
Реклама: