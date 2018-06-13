Гройсман обіцяє збирати дані про хабарників для Антикорупційного суду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав урядовців стати "волонтерами" і збирати дані про хабарників для Антикорупційного суду.

Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів у середу.

Перед цим міністр Олександр Саєнко повідомив, що до уряду надходить багато скарг від центральних органів та органів місцевого самоврядування щодо того, що є факти зупинки, скасування або оскарження процедури закупівель, що призводить до неефективного використання коштів.

Він додав, що вже підготовлений проект протокольного доручення уряду для того, щоб Держаудитслужба разом із іншими зацікавленими органами провела комплексну перевірку таких фактів.

"Ми запросимо сьогодні необхідну інформацію від центральних органів та органів місцевого самоврядування і потім зробимо детальний аналіз таких фактів і представимо підсумки такої перевірки", - сказав Саєнко.

У свою чергу Гройсман відповів, що від цього дня всі перевірки мають містити конкретні прізвища тих, хто несе за це відповідальність.

"Там же є відповідні фахівці, службовці, які усе підписують. От я хотів би, щоб країна їх знала. Будемо накопичувати дані для роботи Антикорупційного суду. Будемо допомагати, займатися волонтерством у цьому питанні", - сказав прем'єр.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав документ 9 червня.

11 червня закон підписав президент Петро Порошенко.

Його ухвалення домагалися як українські активісти, так і міжнародні інституції.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що складе з себе повноваження голови уряду, якщо не буде ухвалений закон про створення антикорупційного суду.