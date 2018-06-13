Гройсман обещает собирать данные о взяточниках для Антикоррупционного суда

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Среда, 13 июня 2018, 12:29

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал чиновников стать "волонтерами" и собирать данные о взяточниках для Антикоррупционного суда.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров в среду.

Перед этим министр Александр Саенко сообщил, что правительству поступает много жалоб от центральных органов и органов местного самоуправления о том, что имеются факты остановки, отмены или обжалования процедуры закупок, что приводит к неэффективному использованию средств.

Он добавил, что уже подготовлен проект протокольного поручения правительства для того, чтобы Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами провела комплексную проверку таких фактов.

"Мы запросим сегодня необходимую информацию от центральных органов и органов местного самоуправления и затем сделаем детальный анализ таких фактов и представим результаты такой проверки", - сказал Саенко.

В свою очередь Гройсман ответил, что с этого дня все проверки должны содержать конкретные фамилии тех, кто несет за это ответственность.

"Там же есть соответствующие специалисты, служащие, которые все подписывают. Вот я хотел бы, чтобы страна их знала. Будем накапливать данные для работы Антикоррупционного суда. Будем помогать, заниматься волонтерством в этом вопросе", - сказал премьер.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде 7 июня.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал документ 9 июня.

11 июня закон подписал президент Петр Порошенко.

Его принятия добивались как украинские активисты, так и международные институты.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что сложит с себя полномочия главы правительства, если не будет принят закон о создании Антикоррупционного суда.

Яна Миланова, УП
Темы: Гройсман премьер Кабинет министров Антикоррупционный суд
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