"Пряма лінія" з Путіним стала найбільш непопулярною за 7 років - РосЗМІ

"Пряму лінію" з президентом Росії Володимиром Путіним в цьому році подивилися 5,78 млн осіб, що є найнижчим показником з 2011 року.

Про це свідчать дані компанії Mediascope, передає "РБК".

Відзначається, що в 2011 році програму подивилися 4 млн росіян.

Видання повідомляє, що в минулому році "пряму лінію", згідно з даними дослідників, дивилися 6,2 млн чоловік, в 2016-му - 7,1 млн росіян, в 2015-му - 8,38 млн, при цьому рейтинг передачі тоді становив 12,2%.

У 2014 році програмою цікавилося трохи більше 7 млн ​​росіян, у 2013-му - 5,96 млн осіб.

В агентстві додають, що до цього "прямі лінії" з Путіним, які з різними назвами існують з 2000 року, дивилися в середньому 3-4 млн телеглядачів.

Пояснюється, що для дослідження компанія використовувала всі російські міста з населенням понад 100 тис. жителів.

Цільовою аудиторією програми аналітики назвали глядачів старше чотирьох років.

Крім того повідомляється, що в середньому програма триває від двох до чотирьох годин.

Найдовша лінія була в 2011 році (4 години 32 хвилини), найкоротша (2 години 20 хвилин) - в 2001 році.

У 2018 року програма тривала 4 годині 22 хвилини, де Путін відповів на 73 питання з 2 мільйонів.

"Пряма лінія" і щорічна прес-конференція - головні публічні заходи для російського президента.

Цього року щорічна "пряма лінія" з президентом РФ Володимиром Путіним після переобрання, пройшла 7 червня.

Він відповів на питання, чи є у нього наступник, також заявив, що готовий надавати громадянство жителям інших країн, які "кровно пов'язані з російським світом", щоб поліпшити демографічну ситуацію в РФ.

Крім того, він прокоментував можливий обмін політв'язня Олега Сенцова, який 14 травня оголосив голодування, на головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, і пообіцяв надалі підтримувати бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.