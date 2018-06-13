"Прямая линия" с Путиным стала самой непопулярной за 7 лет - РосСМИ

"Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным в этому году посмотрели 5,78 млн человек, что является самым низким показателем с 2011 года.

Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, передает "РБК".

Отмечается, что в 2011 году программу посмотрели 4 млн россиян.

Издание сообщает, что в прошлом году "прямую линию", согласно данным исследователей, смотрели 6,2 млн человек, в 2016-м — 7,1 млн россиян, в 2015-м - 8,38 млн, при этом рейтинг передачи тогда составлял 12,2%.

В 2014 году программой интересовалось чуть более 7 млн россиян, в 2013-м — 5,96 млн человек.

В агентстве добавляют, что до этого "прямые линии" с Путиным, которые с разными названиями существуют с 2000 года, смотрели в среднем 3–4 млн телезрителей.

Поясняется, что для исследования компания использовала все российские города с населением более 100 тыс. человек.

Целевой аудиторией программы аналитики назвали зрителей старше четырех лет.​

Кроме того сообщается, что в среднем программа длится от двух до четырех часов.

Самая длинная линия была в 2011 году (4 часа 32 минуты), самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году.

В 2018 году программа продолжалась 4 часа 22 минуты, где он ответил на 73 вопроса из 2 миллионов.

"Прямая линия" и ежегодная пресс-конференция - главные публичные мероприятия для российского президента.

В этом году ежегодная "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным после переизбрания, прошла 7 июня.

Он ответил на вопрос, есть ли у него преемник, также заявил, что готов предоставлять гражданство жителям других стран, которые "кровно связаны с русским миром", чтобы улучшить демографическую ситуацию в РФ.

Кроме того, он прокомментировал возможный обмен политузника Олега Сенцова, который 14 мая объявил голодовку, на главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, и пообещал в дальнейшем поддерживать боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.