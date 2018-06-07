Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін прокоментував можливий обмін Сенцова на Вишинського

Четвер, 7 червня 2018, 16:21
Путін прокоментував можливий обмін Сенцова на Вишинського

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не думав про можливість обміну головного редактора "РИА Новости в Украине" на українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ.

Про це він сказав під час прямої лінії в четвер, відповідаючи на питання, чи розглядається питання подібного обміну.

"Ми поки про це не думали. Я думаю про інше. Про те, що здоровий глузд повинен перемогти на Україні. І сподіваюся, що ми доб'ємося звільнення російського журналіста, в тому числі, і під тиском міжнародних організацій, від яких так чи інакше залежить українська влада", - заявив Путін.

За його словами, неможливо порівнювати Вишинського і Сенцова, оскільки перший був затриманий за журналістську діяльність, а Сенцов журналістом не був і засуджений за підготовку до теракту.

Як повідомлялося, Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

А посольство України в Австрії закликало тамтешні медіа порушити питання Сенцова під час візиту російського президента Володимира Путіна.

Читайте також: Де і в яких умовах тримають бранців Кремля: онлайн-карта

Також раніше повідомлялося, що керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці. Захист подав апеляцію.

Під час засідання апеляційного суду у його справі Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Вишинський впевнений, що вихід із українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.

Яна Міланова, УП
Теми: СенцовУкраїнаРосіяполітв'язніПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Сенцов
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Фільм Сенцова "Носоріг" отримав Гран-прі на польському кінофестивалі
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: