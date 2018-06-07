Путін прокоментував можливий обмін Сенцова на Вишинського

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не думав про можливість обміну головного редактора "РИА Новости в Украине" на українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ.

Про це він сказав під час прямої лінії в четвер, відповідаючи на питання, чи розглядається питання подібного обміну.

"Ми поки про це не думали. Я думаю про інше. Про те, що здоровий глузд повинен перемогти на Україні. І сподіваюся, що ми доб'ємося звільнення російського журналіста, в тому числі, і під тиском міжнародних організацій, від яких так чи інакше залежить українська влада", - заявив Путін.

За його словами, неможливо порівнювати Вишинського і Сенцова, оскільки перший був затриманий за журналістську діяльність, а Сенцов журналістом не був і засуджений за підготовку до теракту.

Як повідомлялося, Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

А посольство України в Австрії закликало тамтешні медіа порушити питання Сенцова під час візиту російського президента Володимира Путіна.

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Також раніше повідомлялося, що керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці. Захист подав апеляцію.

Під час засідання апеляційного суду у його справі Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Вишинський впевнений, що вихід із українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.