Денісова вирушає в РФ, щоб відвідати політв’язнів Кремля

Омбудсмен Людмила Денісова поїхала в Росію, щоб відвідати незаконно ув’язнених українців.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у Twitter.

"На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки", - зазначив він.

9 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля.

У прес-службі Порошенка додали, що сторони домовились про те, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.

Як повідомлялося, що 4 червня віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 23 росіян, засуджених в Україні, для звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Павла Гриба та інших.

Однак згодом заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Москва не отримувала від Києва офіційного звернення про обмін ув'язненими.

8 червня Порошенко зустрівся з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму.