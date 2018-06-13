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Денисова отправляется в РФ, чтобы посетить политзаключенных Кремля

Среда, 13 июня 2018, 20:23

Омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных украинцев.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

"Для исполнения моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - отметил он.

9 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля.

В пресс-службе Порошенко добавили, что стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Как сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, чтоУкраина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.

Но позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.

8 июня Порошенко встретился с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Украинская правда

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Темы: омбудсменРосcияполитзаключенныеПорошенко
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