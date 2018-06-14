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Сенцов голодує у медчастині, здаватися не збирається - сестра

Четвер, 14 червня 2018, 05:20
Сенцов голодує у медчастині, здаватися не збирається - сестра

Українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, у п'ятницю відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

Про це розповіла сестра політв'язня Наталія Каплан, передає "Крим.Реалії".

"За інформацією від російської правозахисниці Зої Свєтової, яка домовилась на відеодзвінок з Олегом, у п'ятницю його відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині.

Достовірно про його здоров'я поки нічого не відомо, наприкінці тижня до нього поїде адвокат і буде щось бльш зрозуміло", - повідомила вона.

"Невідомо поки, чи застосовували примусове годування, як погрожували. Це все буде відомо наприкінці тижня.

Олег мені нічого про своє здоров'я не повідомляв, ми розмовляли про побутові речі, що передати дітям, мамі. Я просто розповідаю йому, що відбувається навколо політв'язнів, навколо його імені", - додала сестра Сенцова.

"Здаватися він не збирається, помирати не збирається, але і відступати від умов голодування теж", - наголосила Наталія Каплан.

Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років, голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

2 червня двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що йому щодняколють літр глюкози.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сенцовполітв'язні
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