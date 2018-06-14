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Омбудсмены Украины и РФ договорились посетить по 34 заключенных – СМИ

Четверг, 14 июня 2018, 13:15

Уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.

Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова журналистам в Екатеринбурге, сообщает российский "Интерфакс".

"Мы обменялись списками, в каждом списке по 34 человека. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан России и Украины на территории наших государств состоится в субботу в Омске, ИК-6", – сказала Москалькова.

Она отметила, что планирует посетить в Украине, в том числе, журналиста Кирилла Вышинского, активистку "Волонтеров победы" Елену Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, бывшего военнослужащего Виктора Агеева и других.

Первым местом, которое посетит Москалькова, станет СИЗО Херсона, где содержится Вышинский, она вылетит туда в понедельник, 18 июня.

"У нас есть дорожная карта, все расписано по дням. Мы планируем завершить (посещения) до августа, если не будет никаких препятствий", – добавила уполномоченный по правам человека.

"Людмила Денисова планирует посетить, и просит оказать в этом содействие меня и органы власти, Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других", – сообщила Москалькова. Первый визит Денисовой состоится в субботу в Омск, где она посетит Штыбликова.

По ее словам, украинская чиновница намерена посетить, в том числе Крым, где в СИЗО Симферополя содержатся граждане Украины Владимир Балух, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Евгений Панов и Андрей Захтей.

Москалькова отметила, что направила руководителям следственных органов запросы на посещение Денисовой тех обвиняемых, которые находятся в СИЗО, и ожидает соответствующего ответа.

9 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля.

В пресс-службе Порошенко отметили, что стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Как сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам, голодает с 14 мая.

Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

13 июня стало известно, что Сенцов находится в санчасти колонии города Лабытнанги, и прекращать голодовку не собирается.

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Темы: заложникиполитзаключенныеРосcияправа человека
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