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Омбудсмен РФ приїде в Україну на наступному тижні

Середа, 13 червня 2018, 21:18

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова збирається відвідати Україну на початку наступного тижня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я планую поїхати в Україну на початку наступного тижня, відвідати (журналіста "РИА Новости Украина" Кирила) Вишинського в СІЗО Херсона", - сказала Москалькова.

За її словами, поїздка відбудеться "в понеділок - вівторок".

Крім того, Москалькова спільно з уповноваженим Верховної Ради України Людмилою Денісовою відповідно до розробленої дорожньої карти відвідає у ВК-6 Омська громадянина України та Росії Дмитра Штибликова.

13 червня омбудсмен Людмила Денісова поїхала в Росію, щоб відвідати незаконно ув’язнених українців.

9 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля

У прес-службі Порошенка додали, що сторони домовились про те, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.

Як повідомлялося, що 4 червня віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 23 росіян, засуджених в Україні, для звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Павла Гриба та інших.

Однак згодом заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Москва не отримувала від Києва офіційного звернення про обмін ув'язненими.

8 червня Порошенко зустрівся з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму. 

"Українська правда" у Threads

Теми: омбудсменРосія
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