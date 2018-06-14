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Денісова проти пропозиції РФ відвідати Сенцова після 22 червня

Четвер, 14 червня 2018, 13:52

Українська сторона наполягає на візиті найближчим часом до українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує у  російській колонії.

Про це інформує прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"Питання з візитом до Олега Сенцова залишається відкритим. Ми наполягаємо на якомога швидшій поїздці до Салехарду, де тримається Олег, а Росія пропонує можливу дату візиту після 22 червня. Нас це категорично не влаштовує! Ми будемо далі наполягати на тому, щоб ми поїхали туди найближчими днями", – заявила вона.

Крім того, омбудсмен зазначає, що зараз проводиться робота щодо можливого відвідування журналіста Романа Сущенка, який утримується у СІЗО "Лефортово", та Микола Карпюка, який знаходиться в тюрмі у місті Владимир.

За словами Денісової, переговори з російською стороною тривають.

В ефірі телеканалу "112 Україна" Денісова пояснила, що остаточні дати візитів поки не узгоджено.

"Попередньо ми не підтвердили ту дорожню карту, яку вони нам пропонують. Ми наполягаємо на тому, щоб якомога швидше відвідати Олега Сенцова, тому що стан його - критичний (голодує вже 32 дні -ред.). Хоча нас тут запевняють, що він практично не голодує і знаходиться в нормальному стані. Але підтвердити або спростувати це ми зможемо тоді, коли побачимо його самі ", - сказала вона.

Денисова підтверджує, що в суботу омбудсмени в Омську відвідають Дмитра Штиблікова.

Раніше у четвер Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини Росії та України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн.

Як повідомлялося, український режисер Олег Сенцов, затриманий в Криму в 2014 році і засуджений до 20 років суворого режиму, голодує з 14 травня.

Він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля.

13 червня стало відомо, що Сенцов знаходиться в санчастині колонії, і припиняти голодування не збирається.

Українська правда
Теми: Сенцовзаручники
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