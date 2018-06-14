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Денисова против предложения РФ посетить Сенцова после 22 июня

Четверг, 14 июня 2018, 13:52

Украинская сторона настаивает на визите в ближайшее время в украинском политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцова остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в Салехард, где содержится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - заявила она.

Кроме того, омбудсмен отмечает, что сейчас проводится работа по возможному посещению журналиста Романа Сущенко, который содержится в СИЗО "Лефортово", и Николая Карпюка, который находится в тюрьме в городе Владимир.

По словам Денисовой, переговоры с российской стороной продолжаются.

В эфире телеканала "112 Украина" Денисова объяснила, что окончательные даты визитов пока не согласованы.

"Предварительно мы не подтвердили ту дорожную карту, которую они нам предлагают. Мы настаиваем на том, чтобы как можно быстрее мы посетили Олега Сенцова, потому что состояние его – критическое (голодает уже 32 дня -ред.), хотя нас тут уверяют, что он практически не голодает и находится в нормальном состоянии. Но подтвердить или опровергнуть это мы сможем тогда, когда увидим его сами", – сказала она.

Денисова подтверждает, что в субботу омбудсмены в Омске посетят Дмитрия Штыбликова.

Ранее в четверг Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.

Как сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам строгого режима, голодает с 14 мая.

Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

13 июня стало известно, что Сенцов находится в санчасти колонии города Лабытнанги, и прекращать голодовку не собирается.

Украинская правда
Темы: Сенцовзаложники
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