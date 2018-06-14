Катастрофа Іл-76: Суд зобов'язав Міноборони виплатити потерпілим 19,5 млн

Суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони України про відшкодування моральної шкоди на загальну суму 19,5 мільйонів гривень від родичів військових, які загинули у червні 2014 року у збитому терористами літаку ІЛ-76 під Луганськом.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар генпрокуратури Андрій Лисенко.

Зазначається, що суд зобов'язав Міноборони виплатити по 500 тисяч гривень за кожним позовом.

"На теперішній час зазначене рішення суду оскаржено обвинуваченим, його захисником та представником Генерального штабу ЗС України до апеляційної інстанції (Апеляційного суду Дніпропетровської області), якою 22.01.2018 призначено комісійну судову військову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз", - написав Лисенко.

Він додав, що проведення експертизи триває і після отримання відповідного висновку, розгляд кримінального провадження буде продовжено.

Прес-секретар ГПУ уточнив, що держобвинувачення підтримується прокурорами Головної військової прокуратури.

Як повідомлялося, 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.

На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію.

Крім того, 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.

13 вересня 2017 року судді Бабушкінського райсуду Дніпра у справі щодо заочного засудження ватажків ОРЛО за ту катастрофу взяли самовідвід.

У лютому цього року Красногвардійський райсуд Дніпра ухвалив рішення про примусове доправлення до суду обвинувачених у справі екс-ватажка ОРЛО Ігоря Плотницького щодо збитого військового літака Іл-76.