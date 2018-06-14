Катастрофа Ил-76: Суд обязал Минобороны выплатить пострадавшим 19,5 млн

Суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны Украины о возмещении морального вреда на общую сумму 19,5 миллионов гривен от родственников военных, погибших в июне 2014 года в сбитом террористами самолете ИЛ-76 под Луганском.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Отмечается, что суд обязал Минобороны выплатить по 500 тысяч гривен по каждому иску.

"В настоящее время указанное решение суда обжаловано обвиняемым, его защитником и представителем Генерального штаба ВС Украины в апелляционной инстанции (Апелляционный суд Днепропетровской области), которым 22.01.2018 назначена комиссионная судебная военная экспертиза, проведение которой поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз", - написал Лысенко.

Он добавил, что проведение экспертизы продолжается и после получения соответствующего заключения, рассмотрение уголовного производства будет продолжено.

Пресс-секретарь ГПУ уточнил, что гособвинение поддерживается прокурорами Главной военной прокуратуры.

Как сообщалось, 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.

На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

Кроме того, 30 января 2017 года прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.

13 сентября судьи Бабушкинского райсуда Днепра по делу о заочном осуждении главарей ОРЛО за ту катастрофу взяли самоотвод.

В феврале этого года Красногвардейский райсуд Днепра принял решение о принудительном доставке в суд обвиняемых по делу экс-главаря Орлоя Игоря Плотницкого по сбитого военного самолета Ил-76.