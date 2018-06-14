Петренко пропонує Раді вдосконалити закон про Антикорупційний суд

Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що Верховна Рада має можливість вдосконалити закон про Вищий антикорупційний суд, який набув чинності 14 червня.

Про це він пише на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, надзвичайно важливо, що в цьому законі є положення про вирішальну роль ради міжнародних експертів при доборі відповідних суддів Вищого антикорупційного суду та положення, що регулюють максимально швидке і ефективне проведення заходів із створення цього органу.

"Щодо дискусії, яка сьогодні розгорнулася з приводу розгляду у рамках апеляції Вищим антикорупційним судом старих справ та рішень місцевих судів. Це питання не обговорювалось на зустрічах з міжнародними партнерами, в яких приймали участь уповноважені представники Мін‘юсту", – зазначає Петренка.

За словами міністра, в компетенції українського парламенту – внести необхідні зміни.

"Український парламент має можливість провести всі необхідні, додаткові консультації та виправити положення "Закону про Вищий антикорупційний суд", зробити їх більш досконалими, в тому числі в частині передачі функцій апеляції Вищого антикорупційного суду по старих справах", – пише Петренко.

На його думку, найголовнішим зараз є "не затягувати процес підготовки та проведення прозорого конкурсу на позиції суддів Вищого антикорупційного суду".

"Парламенту також слід прийняти технічний закон про створення Вищого антикорупційного суду - Закон про констатацію створення суду, як це вимагає Конституція", – додає міністр.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

"Центр протидії корупції" повідомив, що в оприлюдненому тексті закону з'явилася правка, яку голова комітету правової політики та правосуддя Руслан Князевич не зачитував у сесійній залі перед ухваленням закону і яку не обговорювали в комітеті.

Ця правка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

У парламентському комітеті з питань правової політики та правосуддя заявили, що норма про апеляції відповідає висновку експертів Венеціанської комісії.

У Венеціанській комісії Ради Європи відмежувалися від цієї правки.