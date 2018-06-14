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Петренко пропонує Раді вдосконалити закон про Антикорупційний суд

Четвер, 14 червня 2018, 15:02

Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що Верховна Рада має можливість вдосконалити закон про Вищий антикорупційний суд, який набув чинності 14 червня.

Про це він пише на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, надзвичайно важливо, що в цьому законі є положення про вирішальну роль ради міжнародних експертів при доборі відповідних суддів Вищого антикорупційного суду та положення, що регулюють максимально швидке і ефективне проведення заходів із створення цього органу.

"Щодо дискусії, яка сьогодні розгорнулася з приводу розгляду у рамках апеляції Вищим антикорупційним судом старих справ та рішень місцевих судів. Це питання не обговорювалось на зустрічах з міжнародними партнерами, в яких приймали участь уповноважені представники Мін‘юсту", – зазначає Петренка.

За словами міністра, в компетенції українського парламенту – внести необхідні зміни.

"Український парламент має можливість провести всі необхідні, додаткові консультації та виправити положення "Закону про Вищий антикорупційний суд", зробити їх більш досконалими, в тому числі в частині передачі функцій апеляції Вищого антикорупційного суду по старих справах", – пише Петренко.

На його думку, найголовнішим зараз є "не затягувати процес підготовки та проведення прозорого конкурсу на позиції суддів Вищого антикорупційного суду".

"Парламенту також слід прийняти технічний закон про створення Вищого антикорупційного суду - Закон про констатацію створення суду, як це вимагає Конституція", – додає міністр.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

"Центр протидії корупції" повідомив, що в оприлюдненому тексті закону з'явилася правка, яку голова комітету правової політики та правосуддя Руслан Князевич не зачитував у сесійній залі перед ухваленням закону і яку не обговорювали в комітеті.

Ця правка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

У парламентському комітеті з питань правової політики та правосуддя заявили, що норма про апеляції відповідає висновку експертів Венеціанської комісії.

У Венеціанській комісії Ради Європи відмежувалися від цієї правки.

Українська правда

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Теми: Антикорупційний судзаконодавство
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