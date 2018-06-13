Антикорупційний суд запустили. ЦПК заявляє про "підміну" апеляції

Офіційне видання Верховної Ради "Голос України" опублікувало закон "Про Вищий антикорупційний суд".

Відтак, уже 14 червня він набуде чинності – наступного дня після оприлюднення.

Між тим, "Центр протидії корупції" повідомляє, що в оприлюдненому тексті закону з'явилася правка, яку голова комітету правової політики та правосуддя Руслан Князевич не зачитував у сесійній залі перед ухваленням закону і яку не обговорювали в комітеті.

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Ця правка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Ця норма була в тексті правок до закону, розданому в комітеті за годину до голосування, але її не було у запропонованій комітетом редакції порівняльної таблиці до другого читання.

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін вважає, що "ця норма – це амністія для всіх ТОП-корупціонерів, чиї справи вже в судах".

"Це зміна попередніх домовленостей і тексту самого законопроекту прямо перед голосуванням. У погодженій таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради, цієї правки не було, і апеляція мала бути в Антикорупційному суді", – обурився він.

"Тепер же справи Мартиненко, Насірова та інших одіозних ТОП-посадовців так і залишаться в звичайних судах та, як ми розуміємо, будуть "злиті", – заявив Шабунін.

Голова Transparency International Україна Ярослав Юрчишин підтримав його: "Необхідно терміново виправити цю помилку, проголосувавши за відповідні зміни до закону".

"Ухвалена норма відкладає винесення остаточних рішень по справах НАБУ ще на кілька років. Ця норма означає, що саме тому президент має невідкладно подати зміни до закону та виправити цю помилку", – заявив він.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду потрібен ще один закон, заявляють окремі депутати та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.