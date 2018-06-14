Петренко предлагает Раде усовершенствовать закон об Антикоррупционном суде

Министр юстиции Павел Петренко считает, что Верховная Рада возможность усовершенствовать закон о Высшем антикоррупционном суде, который вступил в силу 14 июня.



Об этом он пишет на своей странице в Facebook.



По его мнению, чрезвычайно важно, что в этом законе есть положение о решающей роли совета международных экспертов при отборе соответствующих судей Высшего антикоррупционного суда и положения, регулирующие максимально быстрое и эффективное проведение мероприятий по созданию этого органа.



"О дискуссии, которая сегодня развернулась по поводу рассмотрения в рамках апелляции Высшим антикоррупционным судом старых дел и решений местных судов. Это вопрос не обсуждался на встречах с международными партнерами, в которых принимали участие уполномоченные представители Минюста", – отмечает Петренко.



По словам министра, в компетенции украинского парламента - внести необходимые изменения.



"Украинский парламент имеет возможность провести все необходимые, дополнительные консультации и исправить положения "Закона о Высшем антикоррупционный суд", сделать их более совершенными, в том числе в части передачи функций апелляции Высшего антикоррупционного суда по старым делам", – пишет Петренко.



По его мнению, главное сейчас – "не затягивать процесс подготовки и проведения прозрачного конкурса на позиции судей Высшего антикоррупционного суда".



"Парламенту также следует принять технический закон о создании Высшего антикоррупционного суда - Закон о констатации создания суда, как это требует Конституция", - добавляет министр.