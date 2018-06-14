Петренко предлагает Раде усовершенствовать закон об Антикоррупционном суде

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Четверг, 14 июня 2018, 15:02

Министр юстиции Павел Петренко считает, что Верховная Рада возможность усовершенствовать закон о Высшем антикоррупционном суде, который вступил в силу 14 июня.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его мнению, чрезвычайно важно, что в этом законе есть положение о решающей роли совета международных экспертов при отборе соответствующих судей Высшего антикоррупционного суда и положения, регулирующие максимально быстрое и эффективное проведение мероприятий по созданию этого органа.

"О дискуссии, которая сегодня развернулась по поводу рассмотрения в рамках апелляции Высшим антикоррупционным судом старых дел и решений местных судов. Это вопрос не обсуждался на встречах с международными партнерами, в которых принимали участие уполномоченные представители Минюста", – отмечает Петренко.

По словам министра, в компетенции украинского парламента - внести необходимые изменения.

"Украинский парламент имеет возможность провести все необходимые, дополнительные консультации и исправить положения "Закона о Высшем антикоррупционный суд", сделать их более совершенными, в том числе в части передачи функций апелляции Высшего антикоррупционного суда по старым делам", – пишет Петренко.

По его мнению, главное сейчас – "не затягивать процесс подготовки и проведения прозрачного конкурса на позиции судей Высшего антикоррупционного суда".

"Парламенту также следует принять технический закон о создании Высшего антикоррупционного суда - Закон о констатации создания суда, как это требует Конституция", - добавляет министр.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд законодательство
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