Понад 250 суддів "апеляції" не пройшли тест на доброчесність - ЧЕСНО

Представники громадського руху "Чесно" запевняють, що 264 суддів апеляційних інстанцій в Україні не відповідають критеріям доброчесності.

Про це під час прес-конференції у четвер заявила менеджер проектів та юрист організації Людмила Слива, передає "Укрінформ".

За її словами, наразі у 25 апеляційних судах по всій країні працює 697 суддів.

"Із них, відповідно до нашої методології, недоброчесними виявилися 264 судді", - сказала Слива.

Вона зазначила, що активісти під час аналізу виявили невідповідності у деклараціях суддів за різні роки, а також великі суми подарунків.

Також вони відзначили, що спосіб життя представників Феміди не відповідає їхнім задекларованим доходам.

"Найчастіше виявляються невідповідності між деклараціями за різні роки. Також багато суддів не вказують жодного житла, де можна постійно проживати", - розповіла Слива.

Крім того повідомляється, що аналітики організації знайшли підтвердження ухвалення цими суддями і політично вмотивованих рішень.

Зокрема, щодо учасників Євромайдану, а також рішень, які були скасовані Європейським судом з прав людини.

Раніше Громадська рада доброчесності заявила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів.

На сайті ГРД пояснювалося, що "на суддівському конвеєрі Вища кваліфікаційна комісія суддів України влаштовує суддям псевдоперевірку їхнього професійного рівня та доброчесності. Аби громадськість не перешкоджала такій діяльності, Комісія своїми змінами до Регламенту оцінювання суддів технічно "витиснула" ГРД з одного з головних етапів судової реформи - переатестації суддів".

У свою чергу у Вищий кваліфікаційній комісії суддів України заявили, що не відмовляються від співпраці з Громадською радою доброчесності, але можуть працювати і без неї.

Пізніше Вища кваліфікаційна комісія продовжила проводити співбесіди з суддями, які проходять оцінювання, без участі Громадської ради доброчесності.