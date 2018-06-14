Более 250 судей "апелляции" не прошли тест на добропорядочность - ЧЕСТНО

Представители общественного движения "ЧЕСНО" уверяют, что 264 судей апелляционных инстанций в Украине не соответствуют критериям добропорядочности.

Об этом во время пресс-конференции в четверг заявила менеджер проектов и юрист организации Людмила Слива, передает "Укринформ".

По ее словам, сейчас в 25 апелляционных судах по всей стране работает 697 судей.

"Из них, согласно нашей методологии, недобросовестными оказались 264 судьи", - сказала Слива.

Она отметила, что активисты при анализе обнаружили несоответствия в декларациях судей за разные годы, а также большие суммы подарков.

Также они отметили, что образ жизни представителей Фемиды не соответствует их задекларированным доходам.

"Чаще всего обнаруживаются несоответствия между декларациями за разные годы. Также многие судьи не указывают никакого жилья, где можно постоянно проживать", - рассказала Слива.

Кроме того сообщается, что аналитики организации нашли подтверждение принятия этими судьями и политически мотивированных решений.

В частности, в отношении участников Евромайдана, а также решений, которые были отменены Европейским судом по правам человека.

Ранее в Общественном совете добропорядочности заявили, что прекращают участие в процессе квалификационного оценки судей.

На сайте ОСД объяснялось, что "в судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добродетели. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности, Комиссия своими изменениями в Регламент оценки судей технически "вытеснила" ОСД с одной из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей".

В Высший квалификационной комиссии судей Украины заявили, что не отказываются от сотрудничества с Общественным советом добропорядочности, но могут работать и без него.

Позже Высшая квалификационная комиссия продолжила проводить собеседования с судьями, которые проходят оценивание, без участия Общественного совета добропорядочности.