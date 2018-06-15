Досудове розслідування щодо голови ЦВК Охендовського досі не поновили

Генеральна прокуратура України повідомляє, що досудове розслідування щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, підозрюваного в отриманні хабарів, досі зупинене.

Про це ГПУ заявила 14 червня у відповіді на запит Радіо Свобода щодо стану розслідування у кримінальних провадженнях щодо так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

"Детективи НАБУ ведуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому 13 червня 2016 року про підозру в отриманні неправомірної вигоди (хабарів) повідомлено голові Центральної виборчої комісії О. На даний час вказане провадження зупинене на підставі п.3 ч.1 статті 280 КПК України (через необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва – ред.)", – йдеться у відповіді ГПУ.

Нагадаємо, у квітні 2017 року НАБУ направило до САП остаточну підозру голові ЦВК Михайлу Охендовському, якого підозрюють у незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів.

9 червня САП повідомила, що тимчасово припинила розслідування проти Охендовського. У САП стверджували, що розслідування зупинено на підставі необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

У квітні 2018 р. Солом’янський райсуд Києва скасував постанову керівника САП від 1 червня 2017 р. про зупинку розслідування у справі щодо Охендовського.

У САП у свою чергу пояснили, що чекають на повний текст рішення суду, після чого слідство буде відновлено.

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