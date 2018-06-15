Досудебное расследование в отношении председателя ЦИК Охендовского до сих пор не возобновили

Генеральная прокуратура Украины сообщает, что досудебное расследование в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, подозреваемого в получении взяток, до сих пор остановлено.

Об этом ГПУ заявила 14 июня в ответ на запрос Радио Свобода о состоянии расследования по уголовным производствах по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Детективы НАБУ ведут досудебное расследование в уголовном производстве, в котором 13 июня 2016 года о подозрении в получении неправомерной выгоды (взяток) сообщено председателю Центральной избирательной комиссии О. В настоящее время указанное производство остановлено на основании п.3 ч.1 статьи 280 УПК Украины (из-за необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества - ред.)", - говорится в ответе ГПУ.

Напомним, в апреле 2017 г. НАБУ направило в САП окончательное подозрение главе ЦИК Михаилу Охендовскому, которого подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

9 июня в САП сообщили, что приостановили расследование против Охендовского. В САП утверждали, что расследование приостановлено на основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

В апреле 2018 г. Соломенский райсуд Киева отменил постановление главы САП от 1 июня 2017 г. о приостановке расследование по делу Охендовского.

В САП в свою очередь пояснили, что ждут полного текста решения суда, после чего следствие будет возобновлено.

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