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Досудебное расследование в отношении председателя ЦИК Охендовского до сих пор не возобновили

Пятница, 15 июня 2018, 03:48

Генеральная прокуратура Украины сообщает, что досудебное расследование в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, подозреваемого в получении взяток, до сих пор остановлено.

Об этом ГПУ заявила 14 июня в ответ на запрос Радио Свобода о состоянии расследования по уголовным производствах по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Детективы НАБУ ведут досудебное расследование в уголовном производстве, в котором 13 июня 2016 года о подозрении в получении неправомерной выгоды (взяток) сообщено председателю Центральной избирательной комиссии О. В настоящее время указанное производство остановлено на основании п.3 ч.1 статьи 280 УПК Украины (из-за необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества - ред.)", - говорится в ответе ГПУ.

Напомним, в апреле 2017 г. НАБУ направило в САП окончательное подозрение главе ЦИК Михаилу Охендовскому, которого подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

9 июня в САП сообщили, что приостановили расследование против Охендовского. В САП утверждали, что расследование приостановлено на основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

В апреле 2018 г. Соломенский райсуд Киева отменил постановление главы САП от 1 июня 2017 г. о приостановке расследование по делу Охендовского.

В САП в свою очередь пояснили, что ждут полного текста решения суда, после чего следствие будет возобновлено.

Читайте также: "Рукописи не горят. Черная бухгалтерия Партии регионов: фамилии, даты, суммы" и "Контролируемый выбор. Как Порошенко обновляет ЦИК"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураОхендовскийЦИКПартия регионов
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