Омбудсмен прибула в колонію, де тримають Сенцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула в російську колонію, де утримують українського політв'язня, режисера Олега Сенцова



Про це повідомили в п'ятницю вранці агентству "Інтерфакс-Україна" в офісі омбудсмена.



"Уповноважена в колонії, чекаємо зустрічі з керівництвом виправної установи", – повідомила агентству радник омбудсмена Олена М'ячина.



Раніше в цей день повідомлялося, що Денісова прибула в місто Саліхард і направляється в Лабитнангі, де утримують Сенцова.



"Прибули в Саліхард. Це місто за 22 км від Лабитнангі, де утримують Олега Сенцова. Зараз вирушаю саме туди", - написала Денісова на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю вранці.



Як повідомлялося, 14 червня Денісова на переговорах в Росії наполягала на відвідуванні засудженого Олега Сенцова найближчим часом і висловлювалася проти пропозиції здійснити до нього візит після 22 червня.

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини Росії та України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн.

Як повідомлялося, український режисер Олег Сенцов, затриманий в Криму в 2014 році і засуджений до 20 років суворого режиму, голодує з 14 травня.



Він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.



В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля.



13 червня стало відомо, що Сенцов знаходиться в санчастині колонії, і припиняти голодування не збирається.