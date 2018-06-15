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Омбудсмен прибула в колонію, де тримають Сенцова

П'ятниця, 15 червня 2018, 09:39

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула в російську колонію, де утримують українського політв'язня, режисера Олега Сенцова

Про це повідомили в п'ятницю вранці агентству "Інтерфакс-Україна" в офісі омбудсмена.

"Уповноважена в колонії, чекаємо зустрічі з керівництвом виправної установи", – повідомила агентству радник омбудсмена Олена М'ячина.

Раніше в цей день повідомлялося, що Денісова прибула в місто Саліхард і направляється в Лабитнангі, де утримують Сенцова.

"Прибули в Саліхард. Це місто за 22 км від Лабитнангі, де утримують Олега Сенцова. Зараз вирушаю саме туди", - написала Денісова на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, 14 червня Денісова на переговорах в Росії наполягала на відвідуванні засудженого Олега Сенцова найближчим часом і висловлювалася проти пропозиції здійснити до нього візит після 22 червня.

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини Росії та України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн.

Як повідомлялося, український режисер Олег Сенцов, затриманий в Криму в 2014 році і засуджений до 20 років суворого режиму, голодує з 14 травня.

Він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля.

13 червня стало відомо, що Сенцов знаходиться в санчастині колонії, і припиняти голодування не збирається.

"Українська правда" в Threads

Теми: Сенцов
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