Омбудсмен прибыла в колонию, где содержат Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, где удерживают украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщили в пятницу утром агентству "Интерфакс-Украина" в офисе омбудсмена.

"Уполномоченная в колонии, ждем встречи с руководством исправительного учреждения", - сообщила агентству советник омбудсмена Елена Мячина.

Ранее в этот день сообщалось, что Денисова прибыла в город Салихард и направляется в Лабытнанги, где содержат Сенцова.

"Прибыли в Салихард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", – написала Денисова на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Как сообщалось, 14 июня Денисова на переговорах в России настаивала на посещении осужденного Олега Сенцова в ближайшее время и высказывалась против предложения осуществить к нему визит после 22 июня.

Омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.

Как сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам строгого режима, голодает с 14 мая.

Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

13 июня стало известно, что Сенцов находится в санчасти колонии города Лабытнанги, и прекращать голодовку не собирается.