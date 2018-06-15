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Поліція нікому не вручала підозри через погроми ромів

П'ятниця, 15 червня 2018, 15:20

У зв'язку з погромами націоналістами таборів ромів у Києві правоохоронці ще нікому не вручали підозри.

Про це під час брифінгу 15 червня розповів начальник київської поліції Андрій Крищенко.

"Підозри ще не вручені нікому, якщо говорити по Лисій горі, конкретно. Щодо погромів в Святошинському районі, коли погромили уже пустий табір, то порушено кримінальне провадження за статтею хуліганство (ст. 296 ККУ - ред.), але постраждалих немає", - сказав Крищенко.

Він додав, що наразі проводиться розслідування і встановлюються всі обставини події.

"Проведена велика кількість допитів, ми встановлюємо мотиви всіх, хто брав участь", - додав він.

7 червня представники Нацдружин потрощили намети у таборі ромів у парку "Голосіївський" у Києві, поліція відкрила провадження за статтею "хуліганство".

Представники Нацдружин наголошують, що приїхали до табору ромів, коли останні вже його покинули.

Керівник "Нацкорпусу Київ" Сергій Філімонов повідомив Українській правді, що роми 7 червня після розмови з представниками "Національних дружин" залишили парк.

22 квітня повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори у Києві і спалили їхні намети.

25 квітня за фактом розгрому табору ромів поліція розпочала два кримінальні провадження. Це сталося після публікації відеозапису цих подій, на якому видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, кидають в їхню сторону  каміння і розпилюють сльозогінний газ.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до української влади з вимогою розслідувати ситуацію.

Раніше голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко заявляв, що поліції неодноразово доводилося складати протоколи про порушення правопорядку на ромів, що стояли табором на Лисій горі в Києві.

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Альона Мазуренко, УП
Теми: Київполіція
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