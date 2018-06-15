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Полиция никому не вручала подозрения из-за погромов ромов

Пятница, 15 июня 2018, 15:20

В связи с погромами националистами лагерей ромов в Киеве правоохранители еще никому не вручали подозрения.

Об этом во время брифинга 15 июня рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

"Подозрения еще не вручены никому, если говорить по Лысой горе, конкретно. Относительно погромов в Святошинском районе, когда разгромили уже пустой лагерь, то возбуждено уголовное производство по статье хулиганство (ст. 296 УК - ред.), но пострадавших там нет", - сказал Крищенко.

Он добавил, что сейчас проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Проведено большое количество допросов, мы устанавливаем мотивы всех, кто принимал участие", - добавил он.

7 июня представители Нацдружин погромили палатки в лагере ромов в парке "Голосеевский" в Киеве, полиция производство по статье "хулиганство".

Представители Нацдружин заявляют, что приехали в лагерь ромов, когда последние уже его покинули. 

Руководитель "Нацкорпуса Киев" Сергей Филимонов сообщил "Украинской правде", что ромы 7 июня после разговора с представителями "Нацдружин" покинули парк.

22 апреля сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы в Киеве и сожгли их палатки.

25 апреля по факту разгрома лагеря ромов полиция начала два уголовных производства.

Это произошло после публикации видеозаписи этих событий, на которой видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, бросают в их сторону камни и распыляют слезоточивый газ.

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к украинским властям с требованием расследовать ситуацию.

Ранее глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявлял, что полиции неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

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Алена Мазуренко, УП

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Темы: Киевполиция
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