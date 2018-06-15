МЗС України про Балуха: Час пішов на дні

У МЗС України заявили, що через критичний стан українського активіста Володимира Балуха "час пішов на дні".

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

15 червня підконтрольний Кремлю Роздольненський суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху до 14 серпня.

Балуху стало зле в залі суду. Приїхала швидка допомога, лікарі зробили йому укол, однак стан здоров'я українського активіста не поліпшився.

Балух продовжує безстрокове голодування, яку він оголосив 19 березня 2018 року.



ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.



Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).



Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.



МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста.