МИД Украины о Балухе: Время пошло на дни

В МИД Украины заявили, что из-за критического состояния украинского активиста Владимира Балуха "время пошло на дни".

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

15 июня подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа.

Балуху стало плохо в здании суда. Приехала скорая помощь, врачи сделали ему укол​, однако состояние здоровья украинского активиста не улучшилось.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста.