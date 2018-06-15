МИД Украины о Балухе: Время пошло на дни
В МИД Украины заявили, что из-за критического состояния украинского активиста Владимира Балуха "время пошло на дни".
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
15 июня подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа.
Балуху стало плохо в здании суда. Приехала скорая помощь, врачи сделали ему укол, однако состояние здоровья украинского активиста не улучшилось.
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.
Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).
Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста.