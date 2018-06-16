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Законопроект про запуск Антикорупційного суду може бути в ВР у вівторок - Порошенко

Субота, 16 червня 2018, 21:44
Законопроект про запуск Антикорупційного суду може бути в ВР у вівторок - Порошенко
фото прес-служби президента

Вища рада правосуддя наступного тижня розгляне законопроект про започаткування Антикорупційного суду.

Про це повідомив президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

"В понеділок в порядку денному Вищої ради правосуддя знаходиться мій законопроект про імплементацію рішень закону про Антикорупційний суд і запуск Антикорупційного суду. Я дуже сподіваюся, що розгляд на Вищій ради правосуддя буде позитивний", - цитує президента його прес-служба.

"І це дасть мені можливість не гаючи жодного дня, вже у вівторок, цей законопроект зареєструвати у Верховній Раді. Я визначу його як невідкладний. Я буду просити, щоб його проголосували у першому читанні і в цілому. Щоб і ця складова нашого шляху зі створення суду була зроблена максимально швидко", - підкреслив Порошенко.

Він нагадав про звернення до уряду, Міністерства фінансів про виділення коштів на створення цього суду.

Президент особливо підкреслив, що докладе всіх зусиль для запуску роботи нового суду вже до грудня 2018 року.

"Я буду робити все можливе для того, щоб антикорупційний суд створити до початку президентської кампанії. Мова йде не лише про створення умов для конкурсу, а й завершити конкурс, сформувати суд і запустити", - зазначив Порошенко, відповідаючи на запитання, що антикорупційний суд буде створюватись паралельно з передвиборчою кампанією в країні.

Він додав, що не знає, чи така ініціатива буде підтримана українським політикумом, але вона буде підтримана народом і партнерами України.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду потрібен ще один закон, заявляють окремі депутати та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

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