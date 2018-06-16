Законопроект о запуске Антикоррупционного суда может быть в ВР во вторник - Порошенко

Высший совет правосудия на следующей неделе рассмотрит законопроект об учреждении Антикоррупционного суда.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия находится мой законопроект об имплементации решений закона об Антикоррупционном суде и запуске Антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совете правосудия будет положительным", - цитирует президента его пресс-служба.

"И это даст мне возможность, не теряя ни одного дня, уже во вторник, этот законопроект зарегистрировать в Верховной Раде. Я определю его как неотложный. Я буду просить, чтобы его проголосовали в первом чтении и в целом. Чтобы и эта составляющая нашего пути по созданию суда была сделана максимально быстро", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил об обращении к правительству, Министерству финансов о выделении средств на создание этого суда.

Президент особо подчеркнул, что приложит все усилия для запуска работы нового суда уже к концу 2018 года.

"Я буду делать все возможное для того, чтобы антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании. Речь идет не только о создании условий для конкурса, но и завершить конкурс, сформировать суд и запустить", - отметил Порошенко, отвечая на вопрос, что Антикоррупционный суд будет создаваться параллельно с предвыборной кампанией в стране.

Он добавил, что не знает, будет ли такая инициатива поддержана украинским политикумом, но она будет поддержана народом и партнерами Украины.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.



Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.