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Законопроект о запуске Антикоррупционного суда может быть в ВР во вторник - Порошенко

Суббота, 16 июня 2018, 21:44
Законопроект о запуске Антикоррупционного суда может быть в ВР во вторник - Порошенко
фото пресс-службы президента

Высший совет правосудия на следующей неделе рассмотрит законопроект об учреждении Антикоррупционного суда.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия находится мой законопроект об имплементации решений закона об Антикоррупционном суде и запуске Антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совете правосудия будет положительным", - цитирует президента его пресс-служба.

"И это даст мне возможность, не теряя ни одного дня, уже во вторник, этот законопроект зарегистрировать в Верховной Раде. Я определю его как неотложный. Я буду просить, чтобы его проголосовали в первом чтении и в целом. Чтобы и эта составляющая нашего пути по созданию суда была сделана максимально быстро", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил об обращении к правительству, Министерству финансов о выделении средств на создание этого суда.

Президент особо подчеркнул, что приложит все усилия для запуска работы нового суда уже до декабря 2018 года.

"Я буду делать все возможное для того, чтобы антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании. Речь идет не только о создании условий для конкурса, но и завершить конкурс, сформировать суд и запустить", - отметил Порошенко, отвечая на вопрос, что Антикоррупционный суд будет создаваться параллельно с предвыборной кампанией в стране.

Он добавил, что не знает, будет ли такая инициатива поддержана украинским политикумом, но она будет поддержана народом и партнерами Украины.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Украинская правда
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