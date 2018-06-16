Денісову не пустили до Карпюка

Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося зустрітися в суботу з політв'язнем Миколою Карпюком у російському Володимирі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Подала заяву до Володимирського Централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу і прийняв мою заяву. Він повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як уповноваженого, ані як приватної особи", - написала Денісова.

Фото з Facebook Денісової

За її словами, як омбудсмена її не допустили, оскільки не надійшли відповідні документи, а як приватну особу - тому що завершився час подання заяви.

"Втім керівник установи запевнив мене, що мою заяву почнуть розглядати вже на початку тижня", - додала омбудсмен.

Як повідомлялося, у суботу Денісова повідомила, що має намір зустрітися в РФ із політв'язнем Миколою Карпюком.

Також у суботу уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала незаконно засудженого фігуранта справи "кримських диверсантів" Дмитра Штиблікова, який відбуває покарання в колонії №6 в Омську.

В.о. консула-керівника Консульства України у Новосибірську Олег Фіногенов, який разом з омбудсменом РФ відвідав українського політв’язня, заявив, що той виглядає добре та не висловлює скарг.

14 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Москалькова також повідомила, що Людмила Денісова планує відвідати Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Дмитра Штиблікова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка та інших політв'язнів, зокрема, в анексованому Криму. Зазначалося, що перший візит Денісової відбудеться 16 червня в Омськ, де вона відвідає Штиблікова.

У свою чергу Людмила Денісова заявила, що переговори про її візити до українських політв'язнів на території Російської Федерації зайшли у глухий кут, а щодо відвідування Сенцова їй "у досить жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі".

За її словами, візит до журналіста Романа Сущенка та політв'язня Миколи Карпюка 14 червня також не відбувся - його перенесли на інші дні.

9 червня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля. Сторони домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.