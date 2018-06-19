У Стеця назвали неприпустимим відключення телеканалу UA:ПЕРШИЙ

Кабінет Міністрів і Верховна Рада мають вирішити питання про фінансування Національного суспільного телебачення негайно.

Про це йдеться у заяві Міністерства інформаційної політики з приводу призупинення аналогової трансляції телеканалу "UA:Перший" у кількох містах України.

МІП вважає ситуацію з відключенням мовлення телеканалу за борги неприпустимою.

"Звісно, ситуація з відключенням через борги телеканалу UA: ПЕРШИЙ є неприпустимою. Тому Кабінет Міністрів України разом з Верховною Радою України мають вирішити питання про фінансування Національного суспільного телебачення України негайно", - наголошується у заяві.

"Свої пропозиції щодо погашення боргу НСТУ перед концерном РРТ Міністерство інформаційної політики України надасть на розгляд уряду у найближчі дні", - заявив міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

Нагадаємо, 18 червня було призупинено аналогову трансляцію телеканалу UA:ПЕРШИЙ через передавачі у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та Чернігів.

Сигнал аналогового мовлення припинив постачальник послуг – Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) – через несплату за трансляції з боку НСТУ.

Як повідомлялося, український уряд ухвалив рішення про поетапне відключення аналогового телемовлення з 1 липня 2018 року.