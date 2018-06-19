У Стеця назвали недопустимым отключение телеканала UA:ПЕРШИЙ
Кабинет Министров и Верховная Рада должны решить вопрос о финансировании Национального общественного телевидения немедленно.
Об этом говорится в заявлении Министерства информационной политики по поводу приостановления аналоговой трансляции телеканала "UA:ПЕРШИЙ" в нескольких городах Украины.
МИП считает ситуацию с отключением вещания телеканала за долги недопустимой.
"Конечно, ситуация с отключением из-за долгов телеканала UA:ПЕРШИЙ недопустима. Поэтому Кабинет министров Украины с Верховной Радой Украины должны решить вопрос о финансировании Национального общественного телевидения Украины немедленно", - подчеркивается в заявлении.
"Свои предложения по погашению долга НСТУ перед концерном РРТ Министерство информационной политики Украины предоставит на рассмотрение правительства в ближайшие дни", - заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.
Напомним, 18 июня была приостановлена аналоговая трансляция телеканала "UA:ПЕРШИЙ" через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов.
Сигнал аналогового вещания прекратил поставщик услуг - Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) - из-за неуплаты за трансляции со стороны НСТУ.
Как сообщалось, украинское правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевещания с 1 июля 2018 года.
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