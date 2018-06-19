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У Стеця назвали недопустимым отключение телеканала UA:ПЕРШИЙ

Вторник, 19 июня 2018, 03:12

Кабинет Министров и Верховная Рада должны решить вопрос о финансировании Национального общественного телевидения немедленно.

Об этом говорится в заявлении Министерства информационной политики по поводу приостановления аналоговой трансляции телеканала "UA:ПЕРШИЙ" в нескольких городах Украины.

МИП считает ситуацию с отключением вещания телеканала за долги недопустимой.

"Конечно, ситуация с отключением из-за долгов телеканала UA:ПЕРШИЙ недопустима. Поэтому Кабинет министров Украины с Верховной Радой Украины должны решить вопрос о финансировании Национального общественного телевидения Украины немедленно", - подчеркивается в заявлении.

"Свои предложения по погашению долга НСТУ перед концерном РРТ Министерство информационной политики Украины предоставит на рассмотрение правительства в ближайшие дни", - заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Напомним, 18 июня была приостановлена аналоговая трансляция телеканала "UA:ПЕРШИЙ" через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов.

Сигнал аналогового вещания прекратил поставщик услуг - Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) - из-за неуплаты за трансляции со стороны НСТУ.

Как сообщалось, украинское правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевещания с 1 июля 2018 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: телевидениеМинстець
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