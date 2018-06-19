У ЦПК звинуватили Холодницького у допомозі меру Вишневого. Керівник САП заперечив

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, використовуючи службове становище, допомагав "кошмарити" боржника меру Вишневого, який пропонував квартиру в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун.

Про це написав у блозі на "Українській правді" голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За його даними, справу щодо хабаря Супрун нібито планують закрити через відсутність достатньої кількості доказів.

Він додав, що раніше ця справа засвітилася на так званих "плівках Холодницького", де керівник САП розказує інструктую одного із фігурантів, як поводитися на допиті.

"Але, як з'ясувалося, Холодницький відмазував не тільки Кафтю – друга-забудовника "Акварелі Девелопмент Холдінг", у комплексі якого він і живе, а й фактично допомагав меру Вишневого "кошмарити" свого боржника", - написав Шабунін.

За його словами, Холодницький і мер Вишневого Ілля Діков у попередні роки разом працювали в правоохоронних органах Києво-Святошинського району.

Крім того, керівник САП був процесуальним керівником у приватній справі Дікова, порушеній у 2012 році за його особистою заявою.

Шабунін пояснив, що у 2010 року за декілька місяців до того, як піти з органів, Діков подав до рідного райвідділку заяву про злочин на свого старого боржника, якого звинуватив у шахрайстві.

"Як випливає із реєстру судових рішень, Діков стверджував, що його ввели в оману про наміри продати будинок, щоб виманити 90 тисяч доларів. Проте будинок був обтяжений банком і не міг бути проданий, про що Діков нібито не знав", - написав він.

Проте голова ЦПК зазначив, що на момент порушення справи Дікову було чудово відомо, що ніякого шахрайства не було, оскільки боржник ще задовго до заяви домовився із Діковим мирову угоду, де було вказано про обтяження будинку.

"Це означає, що кримінальна справа мала за мету лише стати додатковим методом тиску для швидшого повернення коштів", - заявив Шабунін.

Він додав, що провадження відкрили через два роки після подачі заяви про злочин і увесь цей час вона лежала у шухляді слідчого.

"Як свідчить реєстр судових рішень, саме Назар Холодницький був прокурором у цій кримінальній справі, фактично, відстоюючи незаконну постанову слідчого", - йдеться у повідомленні.

На думку Шабуніна, Холодницький мав закрити справу, а попри те, нібито "забув", що мав справи з Діковим і вів його справу.

Він висловив сподівання, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів окрім плівок поставить питання і про ці діяння антикорупційного прокурора.

У свою чергу керівник САП Назар Холодницький у коментарі "Українській правді" всі закиди Шабуніна заперечив.

"В 2010 році діяв старий КПК і процесуального керівника не було як поняття, тому я там не міг бути прокурором. В мене тоді в розподілі обов`язків було закріплено участь у всіхсправах, де оскаржувалися постанови про порушення кримінальних справ", - заявив головний антикорупційний прокурор.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". Її встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

Пізніше стало відомо, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Наприкінці квітня Луценко заявив, що висновки Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо дисциплінарних порушень Холодницького повинні підготувати протягом двох тижнів.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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