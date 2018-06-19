В ЦПК обвинили Холодницкого в помощи мэру Вишневого. Руководитель САП возразил

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, используя служебное положение, помогал "кошмарить" должника мэру Вишневого, который предлагал квартиру и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Об этом написал в блоге на "Украинской правде" глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его данным, дело в отношении взятки Супрун якобы планируют закрыть из-за отсутствия достаточного количества доказательств.

Он добавил, что ранее это дело засветилась на так называемых "пленках Холодницкого", где руководитель САП рассказывает инструктирую одного из фигурантов, как вести себя на допросе.

"Но, как выяснилось, Холодницкий отмазывал не только Кафтя - друга-застройщика "Акварели Девелопмент Холдинг", в комплексе которого он и живет, но и фактически помогал мэру Вишневого "кошмарить" своего должника", - написал Шабунин.

По его словам, Холодницкий и мэр Вишневого Илья Диков в предыдущие годы вместе работали в правоохранительных органах Киево-Святошинского района.

Кроме того, руководитель САП был процессуальным руководителем в частном деле Дикова, возбужденному в 2012 году по его личному заявлению.

"Гораздо больше интересен другой кейс, который связывает антикоррупционного прокурора и мэра Вишневого. Это возбужденное по надуманным обстоятельствам уголовное производство по заявлению Дикова, в котором Холодницкий был прокурором", - говорится в блоге.

Шабунин пояснил, что в 2010 году по несколько месяцев до того, как уйти из органов, Диков подал в родной райотдел заявление о преступлении в отношении своего старого должника, которого обвинил в мошенничестве.

"Как следует из реестра судебных решений, Диков утверждал, что его ввели в заблуждение о намерениях продать дом, чтобы выманить 90 тысяч долларов. Однако дом был обременен банком и не мог быть продан, о чем Диков якобы не знал", - написал он.

Однако глава ЦПК отметил, что на момент возбуждения дела Дикову было прекрасно известно, что никакого мошенничества не было, поскольку должник еще задолго до заявления договорился с Диковым о мировом соглашении, где было указано об обременении дома.

"Это означает, что уголовное дело было целью лишь стать дополнительным методом давления для быстрого возврата средств", - заявил Шабунин.

Он добавил, что производство открыли через два года после подачи заявления о преступлении и все это время оно лежало в ящике следователя.

"Как показывает реестр судебных решений, именно Назар Холодницкий был прокурором в данном уголовном деле, фактически, отстаивая незаконное постановление следователя", - говорится в сообщении.

По мнению Шабунина, Холодницкий должен был закрыть дело, а несмотря на это, якобы "забыл", что имел дела с Диковым и вел его дело.

Он выразил надежду, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров кроме пленок поставит вопрос и об этих деяниях антикоррупционного прокурора.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий в комментарии "Украинской правде" все обвинения Шабунина опроверг.

"В 2010 году действовал старый УПК и процессуального руководителя не было как понятия, поэтому я там не мог быть прокурором. У меня тогда в распределении обязанностей было закреплено участие в всех делах, где оспаривались постановления о возбуждении уголовных дел", - заявил главный антикоррупционный прокурор.

В марте стало известно, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.

В конце апреля Луценко заявил, что выводы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров касательно дисциплинарных нарушений Холодницкогодолжны подготовить в течение двух недель.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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