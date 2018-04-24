Луценко розповів, коли можуть звільнити Холодницького

Висновки Контрольно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо дисциплінарних порушень голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького повинні підготувати протягом двох тижнів.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Укрінформ".

"Ведуться активні слідчі дії. У п'ятницю і сьогодні (24 квітня – УП) ми здобули остаточне підтвердження того, що у діях і вказівках пана Холодницького вбачаються грубі порушення наших нормативно-правових документів – підкреслюю, з моєї точки зору. Вона не співпадає у даному випадку з паном Ситником (директора НАБУ – ред.) Я поки що не бачу підстав для кримінального переслідування, хоча не можу його виключити", - розповів генпрокурор.

Він додав, що його заява та Ситника вимагають від КДКП звільнити Холодницького з посади.

Луценко припустив, що висновок доповідача у цій справі буде готовий цього тижня або на початку наступного.

"У ситуації з керівником САП – це спільна операція і спільна позиція НАБУ та ГПУ, адже отримані у ході спільних дій матеріали показують наявність серйозних проблем із базовими цінностями керівника антикорупційного правоохоронного органу і реальними діями", - зазначив генпрокурор.

Раніше генеральний прокурор заявив, що не буде втручатися в хід дисциплінарного розслідування щодо очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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