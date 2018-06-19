Адвокат Януковича знайшов свідка у США

Екс-депутат Андрій Артеменко хоче дати свідчення українським судам у справах екс-президента Віктора Януковича.

Як повідомив із Вашингтона адвокат Віталій Сердюк, він уже поговорив із підозрюваним у державній зраді і позбавленим громадянства України політиком.

За словами захисника Януковича, 11 червня Артеменко "дав свідчення" про події в Україні Великому журі присяжних у США.

"Будемо наполягати на його допиті у справі про втрату Криму в Оболонському районному суді міста Києва, а також у справі Майдану... Чи зможе заслухати його свідчення Оболонський райсуд Києва, ми побачимо вже 21 червня", – повідомив адвокат.

"Вважаю його надзвичайно важливим свідком, оскільки, як він сам наголошує, у протестних подіях на Майдані був від найпершого дня. Також був безпосереднім очевидцем того, що відбувалося з 17 до 21 лютого 2014 року", – заявив Сердюк.



За його твердженням, Артеменко "знає ситуацію і її розвиток з іншого, відмінного від офіційно представленої громадськості, боку".



"Саме нинішня влада, за словами свідка, була вигодоздобувачем Майдану, і саме її дії призвели до втрати Криму, війни на Донбасі, людських жертв і трагедій", – заявляє Сердюк, продовжуючи свою лінію захисту Януковича.



За його словами. "Артеменко особисто письмово виявив бажання розповісти громадськості правду, яку навряд чи коли-небудь озвучать дійсно причетні до вчинення у лютому 2014 року злочинів і винні в біді, яка сталася я країною".



Він також долучив відео, на якому Артеменко каже, зокрема:



"Я переконаний, що в тій обстановці і подіях Янукович не віддавав команду стріляти. Ось певен у цьому. Йому це було не вигідно: він знайшов, на його погляд, дієву форму – підписання угоди про припинення вогню і про початок переговорного процесу з опозицією..." .



"Я вважаю, що смерті були спровоковані третьою силою – і далі пішла ланцюгова реакція... Януковича можна судити за що завгодно, за всі його "досягнення" з 2010 року – тільки не за розстріл Майдану", – додав екс-депутат.





Сердюк заявив також, що "інформацією про події в Україні зацікавилося навіть Велике журі присяжних, яким Андрій Артеменко 11.06.18 уже дав свідчення".

Справу про злочини проти учасників "Революції гідності" розглядає Печерський райсуд Києва, справу про державну зраду Януковича – Оболонський райсуд. Останній запланував на 30 липня дебати, а до цього готовий допитати свідків захисту.



Андрія Артеменка також звинувачують у державній зраді через план урегулювати конфлікт на Донбасі шляхом референдуму про передачу Росії Криму "в оренду на термін від 50 до 100 років" з виведенням російських військ зі східної України.

Сам Артеменко підтверджував, що мав план зняття санкцій із Росії, але ЗМІ нібито перекрутили деякі деталі, зокрема, про передачу Криму в оренду.

За даними ЗМІ, російський олігарх Віктор Вексельберг міг фінансувати "мирний план" Артеменка, який той передав екс-раднику Дональда Трампа Майклу Флінну.

Генпрокуратура України просила позбавити Артеменка українського громадянства, бо в "радикала" є громадянство Канади.

29 квітня 2017 року його позбавили громадянства України. 16 травня того ж року Верховна Рада достроково припинила повноваження Артеменко як нардепа.

Артеменко перебуває у США, там він навіть найняв лобіста.