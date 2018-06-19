Адвокат Януковича нашел свидетеля в США

Экс-депутат Андрей Артеменко хочет дать показания украинским судам по делам экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщил из Вашингтона адвокат Виталий Сердюк, он уже поговорил с подозреваемым в госизмене и лишенным гражданства Украины политиком.

По словам защитника Януковича, 11 июня Артеменко "дал показания" о событиях в Украине Большому жюри присяжных в США.

"Будем настаивать на его допросе в деле о потере Крыма в Оболонском районном суде города Киева, а также по делу Майдана… Сможет ли заслушать его показания Оболонский райсуд Киева мы увидим уже 21 июня", – сообщил адвокат.

"Считаю его чрезвычайно важным свидетелем, поскольку, как он сам подчеркивает, в протестных событиях на Майдане был с самого первого дня. Также являлся непосредственным очевидцем происходящего с 17 по 21 февраля 2014 года", – заявил Сердюк.

По его утверждению, Артеменко "знает ситуацию и ее развитие с другой, отличной от официально представленной общественности, стороны".

"Именно нынешняя власть, по словам свидетеля, являлась выгодополучателем Майдана и именно ее действия привели к потере Крыма, войне на Донбассе, человеческим жертвам и трагедиям", – заявляет Сердюк, продолжая свою линию защиты Януковича.

По его словам. "Артеменко лично письменно изъявил желание рассказать общественности правду, которую вряд ли когда-нибудь озвучат действительно причастные к совершенным в феврале 2014 года преступлениям и виновные в беде, случившейся со страной".

Он также приложил видео, на котором Артеменко говорит, в частности:

"Я убежден, что в той обстановке и событиях Янукович не отдавал команду стрелять. Вот убежден в этом. Ему это было не выгодно: он нашел с его точки зрения действенную форму – подписание договора о прекращении огня и о начале переговорного процесса с оппозицией…".

"Я считаю, что смерти были спровоцированы третьей силой – и дальше пошла цепная реакция… Януковича можно судить за что угодно, за все его "достижения" с 2010 года – только не за расстрел Майдана", – добавил экс-депутат.

Сердюк заявил также, что "информацией о событиях в Украине заинтересовалось даже Большое жюри присяжных, которому Андрей Артеменко 11.06.18 уже дал показания".

Дело о преступлениях против участников "Революции достоинства" рассматривает Печерский райсуд Киева, дело о государственной измене Януковича – Оболонский райсуд. Последний запланировал на 30 июля дебаты, а до этого готов допросить свидетелей защиты.

Андрея Артеменко также обвиняют в государственной измене из-за плана урегулировать конфликт на Донбассе путем референдума о передаче России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет" с выводом российских войск из восточной Украины.

Сам Артеменко подтверждал, что имел план снятия санкций с России, но СМИ якобы исказили некоторые детали, в частности о передаче Крыма в аренду.



По данным СМИ, российский олигарх Виктор Вексельберг мог финансировать "мирный план" Артеменко, который тот передал экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну.

Генпрокуратура просила лишить Артменко украинского гражданства, так как у "радикала" есть гражданство Канады.

29 апреля 2017 года его лишили гражданство Украины. 16 мая того же года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Артеменко как нардепа.

Артеменко находится в США, там он даже нанял лоббиста.