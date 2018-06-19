Хуг: Для захисту спостерігачів ОБСЄ місія ООН на Донбасі не потрібна

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що забезпечити безпеку для міжнародних спостерігачів можуть тільки боку військового конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Комерсант"

На питання журналіста, чи потрібна місія ООН для захисту співробітників СММ, як того вимагає Росія, Хуг відповів, що найефективніше знизити ризики для спостерігачів можуть лише сторони, які воюють.

"Давайте дотримуватися фактів. Основні ризики, з якими стикаються наші спостерігачі, - це міни та боєприпаси, які не розірвалися на місцях, а також потрапляння під перехресний вогонь", - розповів представник ОБСЄ.

"Найефективніше знизити ці ризики можуть самі сторони. Вони керують цим озброєнням і закладають міни або знають, де ці міни були встановлені", - додав він.

Хуг зазначив, що СММ ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу, яка може сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні і навколо неї.

За його словами, незалежно від того, чи схвалить Радбез ООН місію в Україні чи ні, результат в досягненні миру буде залежати від того, як виконуються прийняті зобов'язання, в тому числі положення мінських угод з розмінування, відведення озброєння та інше.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.

Як повідомлялося, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.