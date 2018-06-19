Хуг: Для защиты наблюдателей ОБСЕ миссия ООН на Донбассе не нужна

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что обеспечить безопасность для международных наблюдателей могут только стороны военного конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью изданию "Коммерсант"

На вопрос журналиста, нужна ли миссия ООН для защиты сотрудников СММ, как того требует Россия, Хуг ответил, что эффективнее всего снизить риски для наблюдателей могут лишь сами воюющие стороны.

"Давайте придерживаться фактов. Основные риски, с которыми сталкиваются наши наблюдатели,— это мины и неразорвавшиеся боеприпасы на местах, а также попадание под перекрестный огонь", - рассказал представитель ОБСЕ.

"Эффективнее всего снизить эти риски могут сами стороны. Они управляют этим вооружением и закладывают мины или знают, где эти мины были установлены", - добавил он.

Хуг отметил, СММ ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу, которая может способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее.

По его словам, независимо от того, одобрит ли Совбез ООН миссию в Украине или нет, результат в достижении мира будет зависеть от того, как выполняются принятые обязательства, в том числе положения минских соглашений по разминированию, отводу вооружения и прочее.

Как сообщалось, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.