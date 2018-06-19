У поліції кажуть, що в сутичках під Радою постраждали 8 силовиків

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Вівторок, 19 червня 2018, 15:20

У протистоянні з мітингувальниками під Верховною Радою у вівторок постраждали вісім поліцейських.

Про це повідомив журналістам біля парламенту голова столичної поліції Андрій Крищенко.

"Вісім поліцейських звернулися по допомогу", - заявив він.

За словами Крищенка, усі вони отримали незначні ушкодження, включаючи подразнення від дії газових балончиків.

Він розповів також, що, за інформацією лікарів, незначні травми отримали і двоє цивільних, зокрема це садна.

За інформацією Крищенка, одного з пікетувальників вже затримали, ще одного, який "хапав поліцейських за спорядження і намагався висмикнути зі строю", щойно доставили до відділку поліції. Зараз проти нього збирають докази.

Як повідомлялося, у вівторок під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагаються штурмувати парламент. Вони перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

У ході сутичок з поліцією був затриманий один із мітингувальників. За словами Крищенка, він був п'яний.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Верховна Рада надзвичайна подія поліція
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