В полиции говорят, что в столкновениях под Радой пострадали 8 силовиков

В противостоянии с митингующими под Верховной Радой во вторник пострадали восемь полицейских.

Об этом сообщил журналистам возле парламента глава столичной полиции Андрей Крищенко.

"Восемь полицейских обратились за помощью", - заявил он.

По словам Крищенко, все они получили незначительные повреждения, включая раздражения от действия газовых баллончиков.

Он рассказал также, что, по информации врачей, незначительные травмы получили и двое гражданских, в частности это ссадины.

По информации Крищенко, одного из пикетчиков уже задержали, еще одного, который "хватал полицейских за снаряжение и пытался выдернуть из строя", только что доставили в отделение полиции. Сейчас против него собирают доказательства.



Как сообщалось, во вторник под Верховной Радой митингующие афганцы и шахтеры пытаются штурмовать парламент. Они перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования.



В ходе столкновений с полицией был задержан один из митингующих. По словам Крищенко, он был пьян.



Евгений Кизилов, УП