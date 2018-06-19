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В полиции говорят, что в столкновениях под Радой пострадали 8 силовиков

Вторник, 19 июня 2018, 15:20

В противостоянии с митингующими под Верховной Радой во вторник пострадали восемь полицейских.

Об этом сообщил журналистам возле парламента глава столичной полиции Андрей Крищенко.

"Восемь полицейских обратились за помощью", - заявил он.

По словам Крищенко, все они получили незначительные повреждения, включая раздражения от действия газовых баллончиков.

Он рассказал также, что, по информации врачей, незначительные травмы получили и двое гражданских, в частности это ссадины.

По информации Крищенко, одного из пикетчиков уже задержали, еще одного, который "хватал полицейских за снаряжение и пытался выдернуть из строя", только что доставили в отделение полиции. Сейчас против него собирают доказательства.

Как сообщалось, во вторник под Верховной Радой митингующие афганцы и шахтеры пытаются штурмовать парламент. Они перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования.

В ходе столкновений с полицией был задержан один из митингующих. По словам Крищенко, он был пьян.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Радачрезвычайное происшествиеполиция
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