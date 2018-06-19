Геращенко: Чому б Пєскову не попросити про помилування Сенцова?

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вважає, що українського режисера Олега Сенцова могли б помилувати у такий самий спосіб, як це було з Надією Савченко.

Про це вона повідомила у Facebook, коментуючи заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пескова про те, що Сенцов має сам подбати про своє помилування.

Вона припустила, що Сенцов не буде звертатися до Путіна.

"У той же час, маю нагадати, що для помилування Н. Савченко до Путіна формально звернулися родичі загиблих російських журналістів, й він помилував, не вимагали звернення самої Савченко. А чому б самому Пєскову чи омбудсвумен Москальковій не звернутися до Путіна з проханням про помилування Сенцова? Чому Надію можна було помилувати без особистого звернення, а Олега – ні", - написала Геращенко.

Вона також висловила обурення зривом домовленостей про відвіданням українською омбудсвумен Людмилою Денісовою українських заручників.

"Людмилу не пускають до Сенцова, Кольченка, Сущенка, Карпюка, інших наших бранців, попри домовленості на найвищому рівні. Щоб ви розуміли, саме так в нас кілька разів зривалося звільнення заручників… без пояснень", - підсумувала Геращенко.

Як відомо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для помилування українського режисера Олега Сенцова передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим.

У березні 2018 року в Кремлі заявили, що Путін доручив своїй адміністрації опрацювати список на помилування 16 осіб, який йому передала Ксенія Собчак і в якому є Сенцов.

Олега Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці терактів та засудили до 20 років позбавлення волі.

Сенцов голодує 33 день в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".

Він вимагає відпустити всіх українців, які утримуються в РФ.

7 червня Американський ПЕН-центр написав про Сенцова Путіну і главі ФІФА.

Свої підписи під листом поставили 48 осіб, в тому числі письменники Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушді, Джонатан Франзен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайма і інші.

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