Геращенко: Почему бы Пескову не попросить о помиловании Сенцова?

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Вторник, 19 июня 2018, 16:47

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что украинского режиссера Олега Сенцова могли бы помиловать таким же образом, как это было с Надеждой Савченко.

Об этом она сообщила в Facebook, комментируя заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что Сенцов должен сам позаботиться о своем помиловании.

Она предположила, что Сенцов не станет обращаться к Путину.

"В то же время, должна напомнить, что для помилования Н. Савченко к Путину формально обратились родственники погибших российских журналистов, и он помиловал, не требовали обращения самой Савченко. А почему бы самому Пескову или омбудсвумен Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега – нет", - написала Геращенко.

Она также возмутилась срывом договоренностей о посещении украинской омбудсвумен Людмилой Денисовой украинских заложников.

"Людмилу не пускают к Сенцову, Кольченко, Сущенко, Карпюку, другим нашим пленникам, несмотря на договоренности на высшем уровне. Чтобы вы понимали, именно так у нас несколько раз срывалось освобождение заложников ... без объяснений", - подытожила Геращенко.

Как известно, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для помилования украинского режиссера Олега Сенцова предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

В марте 2018 года в Кремле заявили, что Путин поручил своей администрации проработать список на помиловании 16 человек, который ему передала Ксения Собчак и в котором есть Сенцов.

Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014. Его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Сенцов голодает 33 день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Он требует отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

7 июня американский ПЕН-центр написал о Сенцове Путину и главе ФИФА. Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта

Украинская правда 

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Темы: Геращенко Сенцов Росcия
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